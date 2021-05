Seisukoht | Poliitikud kui meie riigiaadel 

Ratas, kes rääkis igal võimalikul hetkel ühiskonna sidususe vajadusest, kulutas näiteks samal ajal koos kolme nõunikuga õhtusöögi peale 1280 eurot. Ehk siis rahvale räägime sellest, kuidas raskel ajal tulebki püksirihma koomale tõmmata, ise aga elame mõnusalt nagu aadlikud kuskil Rootsis või Inglismaal. Kui see pole kahepalgelisus, siis mis see on?

Jah, ikka need sõnad ja teod. Mullu kevadel eriolukorra ajal lubasid paljud poliitikud bravuurikalt oma palgatõusu annetada heategevuseks, et olla nii palgakärpeid ja koondamisi taluma pidanud rahvaga solidaarsed. Tegelikkus? Aprillis selgus Postimehe uuringust, et koroonaaegse palgatõusu on täies ulatuses tagastanud või annetanud vaid seitse riigikogu liiget – kuus Isamaa liiget ja üks EKRE liige. Kokku ligi poole miljoni eurosest palgatõusust on riigikogulased annetanud või riigile tagastanud 41 743 eurot, selgus ajalehe analüüsist.