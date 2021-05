Mart Soidro | Luigelauludest Isamaas 

Tallinna ettevõtlusdirektori amet on põnev väljakutse, millest võiks unistada iga isamaaliselt meelestatud tegus tallinlane. 32 kandidaati ühele kohale, see on rohkem kui lavakunstikateedri sisseastumiskatsetel! Sõltumatud eksperdid (esimehena linnakantsler Kairi Vaher ja liikmetena abilinnapea Aivar Riisalu, linna personalidirektor Vilve Raik ja väline ekspert Paavo Nõgene) nägid kõige sobilikuma inimesena sellele ametikohale just Luike ja üksnes pahatahtlik inimene näeb otsuse taga Mihhail Kõlvarti kõrvu. Igatahes tore, et meie poliitikute hulgas on nii palju potentsiaalseid tippjuhte. Meenutame siinkohal ka Deniss Boroditšit, Rainer Vakrat ja Monika Haukanõmme, kes loobusid parteitööst, et pealinna palet puhastada.