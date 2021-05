Valgevene kehtestas Hanno Pevkurile sissesõidukeelu 

„Nimelt selgus lennujaamas, et Valgevene riik on mulle kehtestanud sissesõidukeelu, millest mind ei teavitatud ja mistõttu lennukile mind ei lastud,“ kirjutas Pevkur sotsiaalmeedias.

„Ütle veel, et sport ja poliitika pole seotud. Valgevene puhul on, ja kuidas veel;“ lisas volleliidu president, soovides naistele edu.