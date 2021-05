UUE GÜMNAASIUMI NIMESÕDA: „Saue ja Laagri vahel on alati valitsenud rivaliteet.“ 

„Riigigümnaasiumi teema oli tuline kartul juba tollel hetkel, kui oli otsustamise koht, kas uus kool tuleks rajada Laagrisse või Sauele või hoopis mõnda teise omavalitsusse siin piirkonnas,” sõnab Saue vallavolikogu liige ning maa- ja planeeringute komisjoni esimees Tormi Tabor. „Õnneks saime selle küsimuse lahendatud nii, et Saue linn sai olulisi investeeringuid vallamaja ja spordikompleksi jaoks, Laagri asula aga riigigümnaasiumi.”

Nüüd on Saue vallavalitsus 27. mai volikogu istungi jaoks aga ette valmistanud otsuse eelnõu, millega muudetakse hiljuti asutatud ja hetkel ehitusjärgus oleva Laagri gümnaasiumi nimetus Saue riigigümnaasiumiks. Laagri elanikud on häiritud, et gümnaasium, mille eest on pikalt võideldud, ning mis otsustati lõpuks rajada Laagrisse, saab hoopis teise asumi nime.

Tabor tunnistab, et teemapüstitus tuli talle ootamatult. „Gümnaasiumi teema Laagri ja Saue vahel on tuld kütnud pikalt ning tundus, et lõpuks on rahu saabunud ja saame eluga edasi minna.”

Ta selgitab, et Saue ja Laagri asumid on enamvähem ühesuurused. „Selline heas mõttes rivaliteet, kes on parem ja tublim, on siin alati olemas olnud. Oli teada, et see on juba varasemast ajast kogukondi polariseeriv teema. Tulla sellega uuesti lauale – minu hinnangul on siia sisse kirjutatud, et siit tuleb jälle tuliseid arutelusid. Leian, et see ei olnud vajalik.”

„Tahame edasi viia Saue identiteeti.“

Saue vallavolikogu esimees Harry Pajundi nendib, et päris mitu inimest on huvi tundnud, miks soovitakse gümnaasiumi nime vahetada. Põhjuseks toob ta soovi Saue identiteeti edasi viia. „Tänane Saue gümnaasium on olnud läbi aegade suhteliselt tugev kool. Nüüd lõpetab ta aga oma eksistentsi ja jätkab Saue koolina ehk põhikoolina. Kuna tegemist on ikkagi Saue vallas asuva riigigümnaasiumiga, on väga lühidalt kokku võttes nimemuutuse juures peamine mõte see, et viia edasi Saue gümnaasiumi tugeva kooli ja Saue valla identiteeti.”

Pajundi lisab, et kuna kooliteemad on üldiselt väga hellad, nimetatakse Sauele jääv kool Saue kooliks, mitte Saue põhikooliks. Et oleks Laagriga ühtemoodi. „Kuna Laagris ei ole ka mitte Laagri põhikool, vaid on Laagri kool, siis tahaksime jätkata sellist traditsiooni, et ka Sauel on Saue kool, mitte Saue põhikool. Ja võibolla kunagi tulevikus – Saue vald on suhteliselt kiiresti kasvav omavalitsus – ei ole välistatud see, et võib tulla siia valda veel teinegi gümnaasium. Aga see on kaugema tuleviku mõte.”