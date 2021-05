ISAD, KES ANDSID VITSA: kaks väärkohtlejat, erinev saatus. Vanglatrellide nägemiseks pole palju vaja 

„See ei ole löömine, see on karistus!“ põhjendas oma lapse väärkohtlemises süüdi mõistetud isa. Ikka ja jälle oli lasteaias tähele pandud, et poisil on kriimustused ja sinikad. Kord ühel, siis teisel jalal. Või siis paistis pluusi alt potisinine kõht. Ent suurem osa jäi kasvatajate eest siiski varjatuks. Nagu see, et lapse vigastused pärinesid kodust. Tema suurim hirm, neetide ja metallpandlaga vildist vöö rippus elutoa seinal. Justkui hoiatuseks: kui isa pahaseks saab, tuleb ihunuhtlus vastu võtta.

Paraku pole kirjeldatud lugu mingi eriline haruldus. Isegi aastal 2021.

Suur hulk lapsevanemaid üle terve Eesti nuhtleb lapsi rihma või vitsaga. Mõni paneb lapse „paika“ koguni rusikaga.