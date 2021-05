Kiik viskus Ratase rahakulutuste kaitsele! „Kõige odavam inimene on see, kes istub kabinetis, joob vett ja kellegagi ei kohtu.“

Valitse pressikonverentsil selgitas töö- ja terviseminister Tanel Kiik, et peaministri tööga kaasnebki väga palju kulutusi, kuna see sisaldabki ringreiside, ürituste ja kohtumiste korraldamist. „Mis puudutab laiemalt ministrite-riigijuhtide tööd: kõige odavam on inimene, kes ei tee midagi. Kõige odavam on inimene, kes istub oma kabinetis ja välja ei lähe. Joob vett ja kellegagi ei kohtu, ühelgi üritusel ei osale. Ma ei ole kindel kas see on kõige parem variant riigijuhtimiseks,“ ütles Kiik.