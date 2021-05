VARJUPAIKA PALUVA NIGEERLASE USKUMATU LUGU: terroristist onu raiub mu lähedaste päid, aga Eesti võimud ei usu midagi! 

„Kui ma ei ela seda üle, siis jagage maailmaga minu lugu!“ ütleb kinnipidamiskeskuses viibiv Abioye. Radikaalsest islamiperest pärit noor mees pöördus kristlusesse. Seetõttu hakkas tema peret kimbutama šeigist onu, kes kuulub terroriorganisatsiooni Boko Haram. Nigeerias tagaotsitav onu lasi pea maha lüüa Abioye isal ning tappa õe ja abikaasa. Eesti politsei arvates varjupaigataotleja lihtsalt valetab. Kohus aga leiab, et suur osa tema jutust on usutav.

Kui mõni lugu näib liiga pöörane, jääb üle kaks võimalust – see on kas täielik väljamõeldis või hoopis tõde, sest keegi ei suudaks midagi säärast välja mõelda. Ta räägib kiiresti, puhkedes vestluse jooksul korduvalt nutma. Mehe turvalisuse tagamiseks on tema varjunimeks selles loos Abioye, mida jorubad oma lastele panevad. Jorubasid on 30 miljonit, valdavalt elavad nad rohkem kui 200 miljoni elanikuga Nigeeria edelaosas. Umbes pooled Nigeeria elanikud on moslemid ja teine pool kristlased, ent see tasakaal on kiiresti muutumas moslemite kasuks.