Rait Killandi käib töötasu pärast kohut 

2019. aasta jaanuaris koondati ootamatult Eesti Meedia telekanalite juhi kohalt Rait Killandi, kes palgati 2017. detsembris toona finantskriisis telekanaleid päästma. Mees tunnistas toona, et koondamisteade tuli talle ootamatult ning tal oli väga raske töökohalt lahkuda. „Tuli suure üllatusena. Ikka on raske lahkuda, ma valetaks kui ütleksin, et ei ole. Selles mõttes, et nüüd on just saanud meeskond kokku, programm hakanud just ilmet võtma ja tulemused on head. Kulusid on 30% kokku hoitud ja nii edasi. Kõik on hakanud sujuma, aga noh, nii on,“ ütles ta.