Juhtkiri | Peaminister võtku palju tahab? 

Heitmata Ratasele ette kultuurihuvi, tuleb siiski küsida, kas ooperipäevade-aegne kolme-päevane Saaremaa-visiit koos nõunikega oli maksumaksja jaoks väärt seda 12 000 eurot, mis kulus valitsusjuhil kohalike oludega tutvumiseks? Või kas visiit Kagu-Eestisse olnuks vähem tulemuslik, kui riigieelarvest poleks kompenseeritud 127 euro eest (alkohoolsed) „joogid autosse”? Tõsi, piir, kust lõppeb riigi ressursside mõistlik kokkuhoid ja algab laristamine, ongi pahatihti subjektiivne. Raskemini andestatav on aga peaministri ülesannete (ja rahakoti) segi ajamine erakonna esimehe ja eraisiku omadega ka juhul, kui summad võivad esialgu tühised paista. Keeruline on põhjendada, miks peaks maksumaksja ostma Ratase raviarstile lilli, Keskerakonna valimispeole kringli või tema erakonnakaaslasele sünnipäevaks konjakit, mistap polegi endine peaminister olukorra selgitamiseks liiga palju sõnu raisanud.

Paraku on sama suhtumine omane nii Ratase erakonnale kui ka teatud piirini meie poliitilisele kultuurile tervikuna: nagu Ratasel polnud võimalik selgesõnaliselt hukka mõista Mailis Repsi käitumist, mis viis kriminaaluurimiseni riigivara võimalikust väärkasutamisest, või linnavara kasutamist Keskerakonna huvides Põhja-Tallinna linnaosavalitsuses, on kõnekalt vait kõik erakonnad peale nende, kel pole riigivalitsemise juurde (veel) asja olnudki. Et Ratasest on räägitud kui võimalikust presidendikandidaadist, võib erakondadele õige varsti avaneda võimalus meeleparanduseks. Seda kasutamata jättes on edaspidi raske rääkida presidendist kui ühiskonna moraalsest majakast.