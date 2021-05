PROGNOOS: euroliidu majandus kasvab sel aastal 4,2%, Eesti oma 2,8%

Eesti SKP peaks pärast 2020. aasta ligi 3%list langust kasvama sel aastal 2,8% ja järgmisel aastal juba 5%. Kasvu kiirendavad Euroopa Liidu eelarvest ja taastepaketist rahastatavad investeeringud, aga ka pensionisüsteemi II sambast välja võetud raha võib lühiajaliselt rahva tarbimist suurendada. Töötuse kiire kasv stabiliseerus möödunud aasta lõpus ning selle lagi peaks saabuma sel aastal, 2022. aastal on oodata tööpuuduse taseme langus. Vaatamata kriisile tõusid palgad eelmisel aastal 2,5%. Peamiseks veduriks on siin IT- ja tervishoiusektor. Kuigi ettevõtjad ja tarbijad on piirangutega üldiselt kohanenud, kannatavad endiselt mõned sektorid, nagu turism ja isikuteenused. Veel üks tegur on poliitiliste toetusmeetmete lõpetamise ajastus. Kui toetused lõpetatakse enneaegselt, võib see seada ohtu majanduse normaalse taastumise. Teisest küljest võib toetuse liiga hiline lõpetamine põhjustada turumoonutusi ja takistada elujõuetute ettevõtete turult lahkumist.

Majanduskasv taastub ka tänu tõusvale vaktsineerituse määrale ja aegamööda leevenevatele piirangutele. Inimeste hüvanguks toimiva majanduse valdkonna juhtiv asepresident Valdis Dombrovskis ütles: „Kuigi me ei ole veel kõiki probleeme seljatanud, on Euroopa majandusväljavaated palju helgemad. Kuna vaktsineeritute arv kasvab, piirangud leevenevad ja inimeste elukorraldus naaseb aeglaselt tavarütmi, oleme ajakohastanud ELi ja euroala majanduse prognoose käesolevaks ja järgmiseks aastaks. Taaste- ja vastupidavusrahastu aitab majandusel taastuda ja on pöördelise tähtsusega 2022. aastal, mil see aitab suurendada avaliku sektori investeeringuid kõrgeima tasemeni, mida on nähtud enam kui kümnendi jooksul. Palju rasket tööd on veel ees ja paljud riskid jäävad püsima seni, kuni pandeemia kestab. Kuni olukord stabiliseerub, teeme jätkuvalt kõik endast oleneva, et kaitsta inimesi ja aidata ettevõtetel toime tulla.“ Kasvumootoriks saavad eratarbimine, investeeringud ja tugevnevast maailmamajandusest tulenev nõudlus ELi ekspordi järele.