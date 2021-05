RIIGI PEALARISTAJA?! Jüri Ratase priiskamine ajab marru: „Ohu- ja häbitunne on täiesti kadunud.“ 

„Küsimus on tunnetuslikus stiilis: kas Põhjamaa või kolhoosi esimees,“ ütleb Toompea hingeeluga sina peal olija. See on normaalne, et endine peaminister Jüri Ratas kasutas maksumaksja raha, et tasuda tööülesannetega seotud kulutusi. Küsimusi tekitavad aga summad: karastunud keskerakondlase moraalne kompass ei läinud rikki isegi siis, kui ta lõi laiaks 1280 eurot maksumaksja raha iseenda ja kolme kaaslase õhtusöögi peale.