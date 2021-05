Nädalavahetusel on oodata äikest ja hoovihma 

Neljapäeva (13.05) öö on kõrgrõhkkonna servas selge ja kuiv ning minimaalne õhutemperatuur tõenäoliselt jääb 10°C lähedale. Päeval lisandub lõuna poolt madalrõhkkonna servast niiskust ja üle Eesti liigub hoogsajupilvi, on võimalik ka äike. Idakaare tuul tugevneb. Õhumass asendub pisut jahedamaga ning termomeetrinäidud on 17..18°C-st Lõuna-Eestis 20..23°C-ni Põhja-Eestis, meretuulega rannikud on jahedad.



Reedel (14.05) tõmbub kõrgrõhkkond tagasi, seda Läänemere kohale jõudva madalrõhkkonna survel. Kaguvoolus saabuvas niiskemas õhumassis areneb rünksajupilvi ning hoovihma ja äikese võimalus suureneb päeval kuni 75%-ni. Puhub mõõdukas kagu- ja idatuul. Selgema ööga langeb miinimum 7..12°C-ni, päevane temperatuurifoon on eelnevaist pisut madalam, piirdub 14..18°C-ga, Eesti põhjaservas võib tõusta 20°C-ni.



Laupäeval (15.05) valitseb Läänemere õhuruumi väheaktiivse madalrõhuala idapoolne tiib. Üle Eesti liigub vihmahooge. Tuul pöördub idakaarest läänekaarde ja võib päeva peale tugevamaks muutuda. Öine õhutemperatuur langeb Lääne-Eestis 7..8°C-ni, Kesk- ja Ida-Eestis jääb 10°C ümbrusse, päeval on Lääne-Eestis 13..18, ida pool võib tõusta 20°C ümbrusse.



Pühapäeval (16.05) kaugeneb madalrõhkkond tasapisi Skandinaavia põhjaalade suunas ja tugevneva kõrgrõhkkonna mõjul pilved hõrenevad ja saju võimalus väheneb. Tuul nõrgeneb ja puhub valdavalt läänekaarest. Õhutemperatuur langeb öösel 6..11°C-ni, päeval tõuseb 13..19°C-ni, meretuulele avatud rannikul on veel jahedam.



Esmaspäeval (17.05) jääb ülekaalu kõrgrõhkkonna serv, aga lõuna poolt läheneva madalrõhkkonna mõjul suureneb päeval hoovihma võimalus. Tuul pöördub idakaarde ja päeva peale tugevneb. Õhutemperatuur on öösel 5..10, päeval tõusevad termomeetrinäidud 20°C ümbrusse.



Teisipäeval (18.05) kandub madalrõhkkonna serva mööda niiskust ja üle Eesti liiguvad sajupilved. Tuul pöördub läänekaarde. Õhumass asendub jahedamaga ning sel juhul jäävad päevased maksimumid vaid 15°C ümbrusse.