VIDEOD | SÕJAHIRM: Palestiina-Iisraeli pommirahes on surma saanud peaaegu 50 inimest 

Lodis, kus on juba mitu ööd järjest toimunud Iisraeli araablaste rahutused, kuulutati välja eriolukord. Seal süüdati autosid, juutide koole ja sünagooge. Samuti esines veriseid kähmlusi politseinike ja protestijate vahel – lendu läksid nii kivid kui ka šokigranaadid. Teadaolevalt sai Lodis vigastada üle 12 inimese, teatab BBC. Eriolukorra tõttu saabus linna korda tagama Iisraeli piiripolitsei Läänekaldalt.

Teisipäeva õhtul ja kolmapäeva varahommikul puhkes ka ulatuslikum tulevahetus Iisraeli ja Palestiina võitlejate vahel. Iisraeli sõjavägi teatas, et õhurünnakutega – mis olid vastuseks sadadele palestiinlaste rakettidele – tabati „arvukaid terroristlike sihtmärke“ Gaza sektoris. Viimati toimus nii ulatuslik rünnak 2014. aastal. BBC teatel sai vastastikuse madina käigus surma vähemalt 43 palestiinlast ja kuus iisraellast.

Hukkunute seas on 13 Palestiina last. Ka Iisraeli poolel sai teadaolevalt surma vähemalt üks laps, oma isaga Tel Avivi lähistel autos sõitnud 16aastane tüdruk.

Palestiina võitlejad eesotsas rühmitusega Hamas on juba päevi Iisraeli linnu pommitanud, ilmselt eesmärgiga halvata nende kaitsesüsteeme. Tundub, et kumbki osapool rünnakuid lõpetada ei kavatse. Iisraeli kaitseminister Benny Gantz teatas, et nende õhurünnakud olid „alles algus“. Hamasi juht Ismail Haniyed vastas, et ka nemad on valmis konflikti eskaleerumiseks.

ÜRO saadik Tor Wennesland teatas, et mõlema osapoole liidrid peavad võtma juhtuva suhtes vastutuse. „Sõja hind Gazas on laastav ja selle eest maksavad tavalised inimesed. Lõpetage otsekohe tulevahetus. Me eskaleerume täieulatusliku sõja poole,“ teatas Wennesland, kes teeb ilmselt kolmapäeval asjast kokkuvõtte ka ÜRO julgeolekunõukogule. ÜRO peasekretär António Guterres väljendas toimuva pärast suurt muret.