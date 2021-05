Eluohtlik mäng: Tallinnas hüppavad lapsed teele autode ette 

Vahejuhtum leidis aset aprilli lõpus, kui politsei sai teate, et Kivila tänaval hüppavad kolm umbes 13aastast last sõiduteel sõitvatele autodele ette ja tekitavad nii tahtlikult liiklusohtlikke olukordi Patrulli saabudes jooksid lapsed lähedalasuvasse parki. Kuigi sel korral õnneks keegi viga ei saanud, on selline käitumine on äärmiselt vastutustundetu ning ohtlik nii laste enda kui ka teiste liiklejate elule ja tervisele, teatas politsei sotsiaalmeedias. Iga lapsevanema kohus on selgitada oma lapsele, milliste tagajärgedeni võib viia mõtlematu käitumine. Kui selles mängus kaotad, pole võimalik uuesti alustada, hoiatab politsei.