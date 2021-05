Prokuratuur vaidlustas Jõhvi endise volikogu juhi õigeksmõistmise altkäemaksusüüdistuses 

Neglasoni, Seppa ning OÜd Corrigo süüdistati algul altkäemaksu andmises ja võtmises suures ulatuses. Lisaks süüdistati Neglasoni toimingupiirangu rikkumises suures ulatuses. Viru maakohus tuvastas Neglasoni poolt toimingu piirangu rikkumise, kuid mitte suures ulatuses. Neglason võttis volikogu liikmena osa erinevatest koosolekutest, kus arutati osaühinguga seotud teemasid. Sealjuures osales ta hääletusel, millest pidanuks osaühinguga seotud isikuna taanduma. Samas ei leidnud tõendamist, et vastav rikkumine oleks toimunud suures ulatuses. Altkäemaksu süüdistuse põhilisest osast prokurör kohtuvaidlustes loobus. Ülejäänud süüdistuse asjus asus kohus seisukohale, et ebaseaduslikku soodustuse andmist ja vastuvõtmist ei ole tõendatud.

Prokurör vaidlustas Viru maakohtu otsuse Tartu ringkonnakohtus, kes jättis maakohtu otsuse muutmata. Nüüdseks on prokurör teatanud ringkonnakohtu otsuse vaidlustamisest riigikohtus. „Ootame ära, mida riigikohus ütleb – usun et riigikohus ei pea vajalikuks kassatsiooni menetlusse võtta, kuna otsused on olnud seaduslikud ja põhjendatud. Leian, et kassatsioon on alusetu,“ on öelnud Neglasoni kaitsja, vandeadvokaat Stella Veber.