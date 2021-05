Kunagise rahandusministri Harri Õunapuu trahv jõustus 

Läinud aasta märtsis kirjutas Õhtuleht, kuidas Õunapuu Kloogaranda rajatud suvilat ähvardab merre uhtumine, mistõttu on ta asunud kindlustama rannaala ja ehitanud sinna veepiirde. Selgus, et piire on ebaseaduslik ja Õunapuule määrati selle eest möödunud aasta suvel 600 euro suurune trahv. Väärteoasjas on tõendatud, et Õunapuu ehitas ranna ehituskeeluvööndisse uue rajatise, mille ehitamine oli keelatud. „Tegemist on ranna kindlustusrajatisega, mille ehitamine on ranna ehituskeeluvööndis lubatud siis, kui see on detailplaneeringuga kavandatud. Kohtule esitatud Keila vallas Kloogaranna külas asuva Kloogaranna maaüksuse detailplaneeringust nähtuvalt ei olnud sellega kavandatud ranna kindlustusrajatise ehitamist,“ seisab kohtuotsuses. Keskkonnainspektsiooni otsuse peale esitas kaebuse Õunapuu kaitsja, kes taotleb otsuse tühistamist ja palus lõpetada väärteomenetluse, sest Õunapuu tegevuses puuduvad väärteotunnused. Alternatiivselt palus kaitsja rahuldada kaebus osaliselt ja vähendada määratud karistust kolme trahviühiku suuruseks. Kaitsja selgitas, et Õunapuu ei ole ranna või kalda ehituskeeluvööndis ehitanud uusi hooneid või rajatisi, mis oleks vastuolus seadusega. Kohus kaebust ei rahuldanud. Nüüdseks on kohtuotsus jõustunud.