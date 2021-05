Lääne-Virumaal hukkus tulekahjus inimene 

Päästjate kohale jõudes selgus, et kahekordne puidust kortermaja esimese korruse korter põles lahtise leegiga, leegid olid aknast väljas. Kaitsevarustuses päästjad sisenesid põlevasse majja ja alustasid koheselt võimalike kannatanute otsimisega ja tulekahju kustutamisega. Päästetööde käigus leidsid päästjad esimese korruse korterist hukkunud mehe, kelle isikut tuvastatakse.

Käesoleval aastal on tulekahjus hukkunud juba 18 inimest. Läbivaks probleemiks on traagiliste õnnetuste puhul olnud hooletus suitsetamisel, samuti elupäästva suitsuanduri puudumine või selle mittetöökorras olek.

Päästeamet juhib tähelepanu, et töökorras suitsuandur aitab tulekahjust märku anda veel tema varajases etapis, hoides sellega ära kurvad tagajärjed. Nädalavahetusel vanavanemaid külastades aita ka neil veenduda, et nende suitsuandur on töökorras. Kontrollige suitsuandurit vähemalt üks kord kuus!