Arheoloogid tuvastasid Vesuuvi katastroofi kangelase säilmed 

Mees oli surma hetkel 40ndates eluaastates ning tugev ja hea tervise juures, leidsid teadlased. Kui aastakümneid tagasi arvati, et tegemist oli lihtsõduriga, siis nüüd usuvad ajaloolased ja arheoloogid, et mehel oli rannarahva päästmises väga suur roll ning ta pidi tema juurest leitud uhkete relvade ja müntide põhjal otsustades olema kõrgel auastmel sõjaväelane. Kullast ja hõbedast rahatähed olid liiga väärtuslikud, et leiduda ühe tavalise sõduri kukrus.

Eriti nukker on kogu asjaloo juures see, et kangelase töö oleks äärepealt õnnestunud. Võttes arvesse lähedalt leitud veesõiduki jäänuseid, usuvad teadlased, et Herculaneumi rannalt leitud 300 inimest olid vaid mõne hetke kaugusel pääsemisest, kui kõrvetav laava nad enda alla mattis.