Mikk Pärnits | Estonia huku saladus: EKRE ja Reformierakond on lepitamatud ja lahutamatud

EKRE ja Reformierakond ei vabane teineteisest iialgi. EKREF on ühtsem kui Ühtne Venemaa. EKRE on Reformierakonna mahavaikitud värdjas (värdjas, nagu mõtles seda kunagi Kundla), kerglaselt treitud ihuvili, mis nüüd teismeliseeas talle suurt peavalu põhjustab. Samuti on EKRE Reformierakonna vari nii, nagu mõtles seda Jung.