Juhtkiri | Koolirõõm on üürike, aga väärtuslik 

Seejuures pole otsus muidugi täiesti riskivaba, kuna viiruse levik on praegu suurem, kui ennustasid piirangute leevenemise järgsed optimistlikumad prognoosid. Sellegipoolest on laste kooli lubamisel teadusnõukoja kindel toetus – nagu ütleb professor Krista Fischer, siis on see vajalik selleks, et „jääks neile, kel pole kodus õppimine õnnestunud, võimalus midagi veel päästa.”

Sellega nõustub küllap suur osa lapsevanemaid, kes näevad vahetult, kuidas on toimunud laste kohanemine kontaktõppega. Kui nooremate laste puhul võib mureks olla õpiharjumise tekkimine ise, siis teismeliste vanemad võivad olla nördinud, et kui algklasside õppematerjali on võimalik veel omast tarkusest lapsele õpetada, siis keerulisemate ülesannetega on mõnikord jännis terve pere. Ilmselt oleks liiga sinisilmne oodata, et kuitahes pühendunud õpetaja suudaks vähem kui kuu ajaga õpiraskustes õpilased taas ree peale aidata, pigem võimaldab see aeg õpilünki umbkaudselt kaardistada.