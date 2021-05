„JÄRGMINE PEATUS“ | Kümme korda Antarktikas käinud Enn: pingviinidele ei tohi minna lähemale kui 5 meetrit 

Antarktikast rääkides ei saa üle ega ümber ilmast. Enn nendib, et kõige suurem probleem on Antarktikas tugev tuul, mitte temperatuur. Kõige madalam temperatuur, mida tema on tundnud, oli (kõigest) 44 miinuskraadi. Sealjuures võib suvel olla lausa 10 soojakraadi!