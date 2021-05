POLIITMAAGIA: kuidas muutuvad jõujooned? Kas Pentus-Rosimannus hoiaks ka lapsepuhkuse ajal kätt valitsuse pulsil? 

Reformierakonnas pole selgust, kui kauaks plaanib lapseootel rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus jääda valitsusest eemale. Fakt on aga see, et teda oodatakse tagasi pigem esimesel võimalusel kui pooleteise aasta pärast, kui vanemahüvitis lõppeb. Pentus-Rosimannus on jätkuvalt Reformierakonna number kaks valitsuses. Ta on peaminister Kaja Kallase lähim liitlane, kelle ülesandeks on – sarnaselt Mailis Repsi rollile Keskerakonna eelmistes valitsustes – ohjeldada kogu valitsust, sh seista oma erakonna tahte eest ning nullida vajadusel liitlase vembukatseid. Valitsusdelegatsioonis ei ole poliitteadmistelt ja -kogemustelt Pentus-Rosimannusele vastast.