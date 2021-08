Aeg on küps põnevateks ideedeks ehk Mida lubab augusti tähekaart? 

Võime lõhkuda ära midagi väärtuslikku või ei aita ajastus õnnestumisele kaasa. Kuu loob oma kahanevas staadiumis tõepoolest hea eelduse millestki vabanemiseks, aga hea oleks läbi mõelda, kas hinges pulbitsev mässumeelsus tuleb pelgalt igavusest või on selle taga sügav teadmine, et on saabunud aeg midagi muuta. Ei ole põhjust arvata, et see praegu lihtsalt ja roosiliselt kulgeks, aga kui midagi on otsustatud, siis kergesti järele ka ei anna.