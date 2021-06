Kas 10. juuni päikesevarjutus loob võimaluse uueks alguseks ehk Mida lubab taevakaart juuniks? 

Kolmenädalane periood kuni 21. juunini annab hea võimaluse teha ära see, mis varem on pooleli jäänud, igas mõttes tagasi liikuda. See muidugi tähendab, et ka kõik tegemata tööd ja varasemad eksimused tulevad meid kummitama. Üldiselt ei soovitata sellisel ajal midagi suurt ega uhket alustada, sest on suur oht, et oluline detail jääb märkamata või tuleb alustatu hiljem mingil põhjusel ümber teha.