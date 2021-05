VIDEOD | Koolitulistaja tappis Kaasanis seitse last ja õpetaja, kuue õpilase seisund on kriitiline

Ehkki algselt levisid teated kahest tulistajast, teatasid ametlikud kanalid, et ründajaid oli vaid üks: 19aastane Ilnaz Galjaviev, kelle võimud vahistasid. Väidetavalt on ta kõnealuse kooli endine õpilane – ametivõimud usuvad, et hiljuti ülikoolist välja visatud noormees sooritas tulistamise kättemaksuks. Esialgselt väideti, et teine tulistaja hoidis paari last pantvangis kuni eriüksuslased ta maha lasid. Tatarstani presidendi pressibüroo kuulutas teise tulistaja loo vääraks. Teadaolevalt toimus hoones ka plahvatus.