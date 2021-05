Spordiennustus uut moodi – lihtsamaks enam minna ei saa! 

Hobuste võidusõit sai Suurbritannias populaarseks 18. sajandi alguses, üheskoos sellega panustamine. Aja möödudes hakati panustama ka rallidele, avati kasiinosid ning 1990. aastatel tekkisid juba online kasiinod ning erinevad spordipanustamise lehed. Kui sadu aastaid tagasi polnud panustamine ja spordikihlveod kuigi reguleeritud, siis tänaseks on mängimine tehtud kasutaja jaoks võrdlemisi turvaliseks.

Spordiennustus on üks populaarsemaid hasartmänguliike, mille puhul on panuseid võimalik teha erinevatel spordialadel ning ka erisugustes keskkondades. Ennustaja ülesandeks on oma arvamusele ning koefitsientidele tuginedes näha ette sporditulemust ning panustada sellele raha.

Siinkohal ongi tähtsal kohal koefitsient, mis annab olulist infot võimalike ootuste kohta. Mida madalam on koefitsient, seda tõenäolisem on võit. Teisalt, mida kõrgem on koefitsient, seda ebatõenäolisemaks võitu peetakse. Näiteks kui teha 10-eurone panus ennustusele, mille koefitsient on 1,8, siis saad õige ennustuse korral tagasi 18 eurot (10x1,8).

Koefitsiendi omadus on see, et ta muutub. Kui oled oma panuse teinud ja ennustuse kinnitanud, siis koefitsient enam ei muutu – küll aga võib järgnevatel ennustustel olla juba teine koefitsient. Muutumist mõjutavad nii olulised sündmused kui ka tehtud panused.

Muutuvad koefitsiendid võivad mõnevõrra segadust tekitada. Et mängija jaoks asi võimalikult mugavaks teha, on online kasiino Chanz tulnud välja spordiennustusega, mis on lihtsamast lihtsam.

Chanzpool tähendab seda, et kui tavapäraselt teed sa spordiennustusi üksinda kindla koefitsiendiga ning „maja“ vastu, siis siin on sul võimalus teha ennustusi teiste mängijatega koos ja sa võistled ainult nende mängijatega, kes osa võtavad. Lisaks on veel selline võimalus, et igaüks saab ise Chanzpooli moodustada just nendest sündmustest või mängudest, mille vastu sinul, sinu tuttavatel või teistel Chanz mängijatel huvi on – olgu selleks jalgpall, korvpall või tennis. Märgid ära soovitud variandid, jagad linki ja süsteem saadab osalemise kutse kõikidele, keda kaasata soovitakse. Juhul kui loodud Chanzpool on avalik, siis näevad seda kõik lehel viibivad mängijad ning osa saavad võtta kõik huvilised. Vahel on võimalik ennustada ka teiste suurte sündmuste tulemusi, milleks võivad olla näiteks lauluvõistlus või valimised – põnevust saab lisada igasse eluvaldkonda.

Valdavalt on siiski tegemist spordiga ning lihtsaks teeb ennustamise see, et sa ei pea teadma midagi koefitsientidest ega kordajatest või kombodest – piisab sellest kui sa tead oma lemmiktiimi nime ning saadki neile põnevusega kaasa elada. Samuti on kõikidel osalejatel võrdne panus – olgu selleks kas 1-, 5- või lausa 50 eurot. Kõik läheb auhinnafondi ning kogunenud summa võidab mängija, kes tegi kõige täpsemad ennustused (võrdse seisu puhul summa jagatakse). Igaks nädalaks on Chanz pannud välja ka jackpot Chanzpooli, kus on garanteeritud vähemalt 5000-eurone rahaline jackpot.