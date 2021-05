Müstika VÄEKAS NOORKUU TULEB TÄNA APPI! Vii läbi kuurituaal enda soovide täitumiseks Maria Angel , täna 15:32 Jaga: M

Moon lunar cycle in night sky. NASA.

Igaüks meist on näinud taevas täiskuuketast säramas, paljud on ehk märganud sedagi, et täiskuuaeg muudab inimesed pisut pööraseks. Ent veelgi jõulisema energiaga on noorkuuaeg (Kuu loomine) – uue kuuringi algusmoment.