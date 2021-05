Maag Anzori: "Et mu vasaku käe peopesas on justkui ristimärk, pandi tähele juba mu sündides." 

Natuke järele mõelnud, tahab Anzori (25) öeldut pisut täpsustada.

«Elu mõte on kõikvõimalike värvide ja nende varjundite tundmaõppimine. Ehk siis tuleb tänuga vastu võtta kõik, mida elu pakub. Maitsta kõiki maitseid, tunda kõiki lõhnu, kogeda kõike Jumala loodut. See ei tähenda sugugi pidevat reisimist – eesmärk on täiuslikuks saamine. Iseasi on selle plaani elluviimine,» muigab noormees, kelle mõttemaailm ja senised teod ei ole eakaaslastega võrreldavad. Tema usub uuestisündi. Ja usub päris kindlasti, et Maale tuleb ta kunagi kindlasti tagasi.

Võib-olla just sellepärast, et tunnetada oma ebatäiuslikkust, ongi ta viimasel ajal eksperimenteerima hakanud. Maalima, ehkki ta seda ei oska, lilli kasvatama, et nende kasvamist jälgida. Lisaks proovib Anzori ajakavast rohkem kinni pidada, sest saksapärane täpsus nagu Eestis pole grusiinile kaugeltki omane.

«Proovin olla maag ja mittemaag ühel ajal,» lausub ta.