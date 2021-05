LUGEJAKIRI | Lapsprostituudid minu kodumajas? Mäletan vaid mammisid... 

15 aastat tagasi olin ma oma parimates aastates teismeline noormees. Tahaks kiidelda, et üle keskmise nutikas, aga kui kogu bordellisaagale tagasi mõelda, siis võib-olla ka mitte. Eks ma ikka sain aru, et kui ööd läbi kostusid läbi paneelmaja kurikuulsalt õhukeste seinte erinevad ähkimised-puhkimised ja oiged, siis kõrvalkorteris aetakse seda vanainimeste asja. Et raha eest, seda ei osanud ettegi kujutada...

Nüüd on seda aega muidugi raske nii detailselt meenutada, aga vist läks nädal-kaks, enne kui ka teismelise mõistus sai aru, millega seal neljatoalises korteris tegeletakse. Lõpliku tõe paljastasid need eelmainitud mammid rõdul. Eks nad olid ka seal üpris paljalt. Mitte otseselt ebasündsalt, aga noh, oli aimata, et vajadusel langevad vähesed riided seljast sekundiga. Elukogenumate naabrite jaoks oli kõik muidugi juba varem selge.

Ööpimeduses viinaaurudest tuigerdavad klientidest kiimakotid ei kontrollinud tihti isegi millise trepikoja ukse taga laamendatakse, rääkimata siis õige korterinumbri teadmisest. Taksojuhid tõid nad ikka õige maja ette, aga kohalikud legendid väitsid, et omapäi lõbustusasutust otsima tulnud tüübid kolistasid ka mitu paneelikat eemal linke.

Ainus, kes bordellist midagi ei teadnud, oli korteriomanik. Too elas kuskil kaugel maal ja oli kinnisvara üürile andnud. Kui majarahvas üheskoos tema poole pöördus, et kuule, sinu korteris käib selline värgendus, oli too omanik pahaseks saanud, et alatu valega tahetakse teda sundida korterit maha müüma. Paar krõbedamat ja rassistliku alatooniga väljendit käis ka sinna õigustuse juurde, aga neid pole 2021. aastal sobilik enam korrata nii nagu minu vanemad toona mulle edastasid.

Ja siis ühel hetkel öised hääled vaikisid. Mingeid politseiautosid ega käeraudu ma ei mäleta, lihtsalt et maja peal läks lahti jutt, et bordelliga on nüüd kõik. Endal oli ka palju kergem elada, kui iga öö ei tulnud enam vedrukääksutamise taustal uinuda. Isegi elava kujutlusvõimega teismelise poisi jaoks ei ole sellised hääled kuidagi lõbustuseks.