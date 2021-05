Siseminister: usaldan politsei peadirektorit Elmar Vaherit 

"Politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher on korduvalt meedias öelnud, et eelkõige lähtus politsei oma taktika ja meetmete valimisel tervisealasest ohust, lisaks enda analüüsist ja ka kaitsepolitsei ohuhinnangust. Rõhutan, et kaitsepolitsei ohuhinnang on riigisaladus ja selle sisu jagamine mitte asjasse puutuvatele isikutele on seaduse rikkumine. Seega ei ole võimalik selle kohta detailset kirjeldust jagada, kuigi selle väljendi selgitamine oleks olnud asjakohane," kommenteeris Jaani ERRile.