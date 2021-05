Prantsuse sõdurid hoiatasid kodusõja puhkemise eest 

Samas on Prantsuse valitsuses arutlusel mõnede arvates vastuoluline eelnõu, mille eesmärk on võidelda moslemiseparatismi vastu.

BBC Pariisi korrespondent rõhutab, et sellise anonüümse kirja tegelikke allkirjastajaid on võimatu tuvastada ning õieti ei saa sellist pöördumist millegi tõendina võtta. Siiski möönab ta, et Prantsuse ühiskonnas, kus kasvab mure radikaliseerumise pärast, ei ole sellised arvamused sugugi erakordsed, nii et miks mitte ka sõjaväes.