Bolti juhi mõrv Londonis tõi murelikud autojuhid tänavale 

37aastase Londonis elanud rumeenlase Gabriel Bringye (pildil) surm selle aasta veebruaris jäi mitmeks tunniks märkamata. Noahaavu saanud mees heitis autos hinge, ehkki seisva sõiduki ajamõõdik näitas tavatult pikka aega: 300 minutit. Boltis ei tundnud aga keegi muret, kuhu küll juht võis nii kauaks jääda.

Väljaanne Vice kirjeldab, et ettevõte saatis Gabrieli lähedastele lohutuseks lillekimbu, kuid perekond pidi tasuma kõik kulud, et hukkunu surnukeha matusteks Rumeeniasse toimetada. Vice'i loo autor ei hoidnud oma meelsust nii Bolti kui ka selle asutajat Markus Villigit kirjeldades vaka all. Firma ukse taha kogunenud autojuhid hüüdsid, et Gabrieli veri on ettevõtte kätel. Vägivaldsed rünnakud pole küll kaugeltki vaid Bolti roolikeerajate mure, ent viimasel ajal olevat seda meeleavaldajate juhtfiguuri sõnul juhtunud just selle sõidujagamisäpi sohvritega.

Juhid nõuavad paremat kontrolli kasutajate üle, et nood ei saaks luua libakontosid ega kasutada varastatud telefoni, ning sedagi, et Bolt võtaks kasutusele tõhusama süsteemi juhtudeks, kui mõni autojuht peaks hätta sattuma. Ettevõtte pressiesindaja vastas selle peale, et juhtidel on hädaolukordadeks SOS-nupp juba olemas.

Briti vabakutseliste tööliste ühing, mis esindab ka eraautojuhte, peab Gabrieli surmas vastutavaks just nimelt asjaolu, et mõrvarid tellisid tema teenuse varastatud telefoni kaudu. Ühing kirjutab, et selline juhtum – kuigi see ei lõppenud õnneks surmaga – leidis märtsis aset ka Bolti autojuhi Muhammad Alamiga, keda mobiilivargad noaga ähvardasid ja seejärel tema sõidukiga uttu tõmbasid. Sohver leidis omapoolses kommentaaris, et tema ründamist oleks aidanud ära hoida see, kui reisijatel oleks lasunud kohustus äppi enda foto laadida. See on näiteks võimalik ameeriklaste populaarses sõidujagamisteenuses Lyft.