Usinad rohenäpud: aiandushuvilised jooksutasid Tartu linna veebi kokku 

„Mina sain avalduse ilusasti ära esitada, aga pärast seda tuli e-postile mitu teadet, et teenus on häiritud,“ ütleb Raadi majaomanik Aldo. „Tütar otsis kuskilt selle välja ja ütles mulle, et täna on vaja avaldus teha. Minu meelest päris tore, kui linn selliseid asju korraldab.“

„Ilmselt ei ole mitte midagi nii toredat ja veel kiiruse peale välja jaganud,“ ütleb Lukka. „Eks inimesed olid ikka häiritud, sest asjad ei töötanud. Me eeldasime, et huvi on suur, aga et see nii suur on, oli meie jaoks üllatus. Teisest küljest on aga tore, et see nii paljudele korda läheb. Rohealgatused on tartlastele ikka meeldinud.“