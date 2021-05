Juhtkiri | Kas kaitseväe mundrit peab peitma? 

See jätab mitmeid tõlgendamisvõimalusi, millest paraku ükski ei viita kaitsejõudude kõrgele enesehinnangule. Kas 9. mail pronkssõdurile nelkide viijatest oodatakse, et piisab neil vaid näha selgelt tuvastatavat ajateenijat, et asi lõppeks sõnavahetuse või isegi kähmlusega? Või soovitakse ehk vältida küsimust, kas Eesti riiki teenival noormehel-neiul sobib minna Kaitseväe kalmistule, nelgiõis pihus?

Kas peame iseenda strateegilist kommunikatsiooni sedavõrd mannetuks, et ei tee igaks juhuks enam mitte midagi, mida keegi võiks pahatahtlikult tõlgendada või kontekstist välja rebida, sest lihtsam on ennetada kui reageerida? Meenutame, kuidas aastaid tagasi, kui pronkssõdur asus veel Tõnismäel, on korrakaitsjad reguleerinud pronkssõduri juures isegi sini-must-valgega lehvitamist, justkui see oleks midagi keelatut.

Kaitseväe suunis jätta munder kotti oleks mõistetav üksnes siis, kui selline nõue kehtiks linnaloal ajateenijatele igal ajal ja igal pool. Nähtavasti olemegi selle poole liikumas, sest kaitseministeeriumis on ette valmistamisel eelnõu, millega keelatakse kaitseväelase mundri ja eraldusmärkide kasutamine tsiviilkäibes.

Olgugi, et eesmärgiks on eelkõige „suvaliste” inimeste takistamine endale mundrit selga tõmbamast, ütleb seletuskiri, et kaitseväelase riietuse kandmine ei tohiks olla tavapärane vaatepilt tänaval ega avalikus ruumis üldisemalt, mis on põhimõtteline kursimuutus võrreldes mõne aasta taguse ajaga, kui EKRE tänane eurosaadik Jaak Madison pidas vajalikuks arvata, et liitlasvägede sõdurid võiksid enesekaitse huvides kanda vormi isegi vaba aega veetes.