Seisukoht | Müüja, tunne oma kauplust 

Nädalavahetusel sattusin sellisesse olukorda lausa mitmes pealinna ehituspoes. Arusaadav, kui su töökoht laiub 25 000 ruutmeetril, ei peagi sa teadma, kus asuvad mingid spetsiifilised mutrid või äravoolukorgid. Aga kui müüjalt, kes on spetsiaalselt aiaosakonna töötaja, uurida, kas aiaväravaid leidub, siis seda võiks ju ikka teada? Tundub, et mitte. Lihtsam on öelda, et „ei, vist mitte“ kui mõned meetrid kõndida ning need kliendile kätte näidata.