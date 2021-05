GALERII | Tallinnas avati Eesti Pressifoto aastanäitus, näha saab ka Stanislav Moškovi fotoseeriat „Rahvusballett karantiinis”  

Näitusel on üleval 2020. aasta uudisfoto võitja Äripäeva fotoreporteri Liis Treimanni fotoseeria “Teine laine. Kui intensiivis on kas või üks vaba koht, on mu hing rahul.” Seeria on pildistatud 2020. aasta detsembris riigi suurimaks puhangukoldeks kujunenud Ida-Virumaa haiglate koroonaosakondades. Sama fotoseeriaga võitis Liis Treimann ka „Aasta pressifoto 2020” preemia.