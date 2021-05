OTSE | Kaitseminister Kalle Laanet annab aru olukorrast kaitseväes 

Avalikul istungil arutab riigikogu riigieelarve erikomisjon riigikaitsekulude mahtu riigi eelarvestrateegias aastatel 2022–2025. Reinsalu sõnul on riigi raha jagamine aina enam väljunud riigikogu kontrolli alt. Endise kaitseministri sõnul on avalikkusele esitatud vastakaid väiteid ja Eesti julgeoleku huvides on vajalik saada vastused, miks soovib valitsus riigikaitsekulusid julgeolekukriisis kärpida.