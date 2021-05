AITA LEIDA INIMESED PILTIDELT! Eestist pärit fotoalbum jõudis Kandasse 

Kanadast Hamiltonist pärit Donna ostis oksjonilt vana fotoalbumi ja üritab nüüd leida inimesi, keda sealsetel piltidel jäädvustatud on. "Postitasin mõned fotod Instagrami ja mulle öeldi, et need on Eestist ja mõnedel fotodel on Aleksander Kuum. Mida rohkem ma Eesti kohta loen, seda enam tahaksin, et need fotod leiaksid tee perekonda," kirjutab ta.