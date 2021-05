SUUR ANALÜÜS | VALITSUSE 100 PÄEVA UUDISTES: kas enim torkavad silma Reformierakonna või Keskerakonna ministrid? Millised rahvasaadikud jäid täiesti märkamatuks? 

Õhtuleht on varemgi avaldanud lugusid sellest, kuidas poliitikutel on õnnestunud jõuda Õhtulehe, Delfi, ERRi ja Postimehe uudistesse. Seekord vaatleme Kaja Kallase 26. jaanuaril ametivande andnud valitsuse 100 päeva. Kokku on loetud, kui mitu korda nende 100 päeva jooksul esines poliitiku ees- ja perekonnanimi uudise pealkirjas, juhtlõigus või märksõnades.