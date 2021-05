Uuring tõestab: eestlaste vajadus muusikat kuulata kasvab pidevalt! 

Muusika nautimine on oluline, ent muusika kuulamine iseenesest pole ainuke eesmärk, see võimaldab meil keskenduda ka muudele tegevustele. Huawei uuring Eesti juhtmevabade kõrvaklappide kasutajate seas andis tulemuseks, et 85% vastanutest kasutab juhtmevabu kõrvaklappe selleks, et kuulata muusikat või podcaste, 54% kasutab neid sportimise ajal, 36% tööd tehes ning 34% võtab kõrvaklappe kasutusele olukordades, mil ümbritsev müra takistab keskendumist.

On oluline, et peakomplekt võimaldaks nautida kuulajale olulist audiosisu kogu päeva vältel, sest just aku kestvus on kõige põhilisem omadus, mis erinevate tehnikaseadmete kasutusmugavuse määrab. Pidev klappide kõrvast eemaldamine, karpi panemine ja laadimine muutub väga häirivaks, kui pooleli on näiteks hea podcast või päevas on just see hetk, kus vajalik või võimalik muusikat kuulata. Huawei FreeBuds 4i juhtmeta kõrvaklapid ja nende 10 tundi kestev aku aitavad sellist olukorda kindlasti vältida. Ühtlasi, ainuüksi 10-minutise laadimise järel võimaldavad Huawei uued kõrvaklapid 4 tundi kuulamisnaudingut, samas kui koos laadimiskarbiga võib saavutada aku kestvuse kuni 22 tundi.