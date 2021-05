Kas teadsid, et puhas töökeskkond tagab töötajate kõrgema motivatsiooni? 

Kontori koristus ja selle olulisus

Kontori koristus on oluline, et säilitada enda ettevõttest lugupidav ilme. Korras ning hästi lõhnav töökeskkond jätab klientidele meeldiva esmamulje ning hoiab kõrgel töötajate motivatsiooni, mida näitavad ka erinevad uuringud. Näiteks viidi Hollandis läbi uuring, mis kinnitab, et puhas töökeskkond tagab töötajate seas suurema produktiivsuse. Uuringus osalejad leidsid, et mida puhtam on nende töökeskkond, seda kõrgem on nende rahulolu oma tööga. Mida suurem on rahulolu oma tööga, seda kõrgemana tajuvad töötajad oma produktiivsust. Seega puhas töökeskkond ei ole mitte ainult meeldiv, vaid mõjutab otseselt seda, kui viljakad on meie tööpäevad.

Aja väärtustamine

Ettevõtjana teame, et ettevõtte ja töötajate aeg on olulised. Firma liikmed ei peaks muretsema kontori korrashoiu pärast, vaid keskenduma oma põhitegevusele. Just seetõttu tasub tellida igakuine teenus ja jätta kontori puhastamine professionaalse firma hooleks, et ise keskenduda oma ärilistele eesmärkidele. Kontori korrastamine säästab lõpuks aega, mis on kõige kallim ressurss.

Mida töötajad ise teha saavad?

Puhas kontor aitab hoida personali tervena ja piirab võetud haiguspäevade arvu. Määrdunud tööpinnad võivad kaasa aidata rohkemate töötajate haigestumisele. Seetõttu on oluline ka ise puhtust pidada – desinfitseerida oma töölauda enne ja pärast tööpäeva, et hoida eemal haigusi. Niisama oluline on, et hoiad enda töölaua korras – ka see mängib rolli enda tootlikkuses, sest puhas keskkond aitab kaasa produktiivsusele.

Kontorite koristusteenus – millest alustada?