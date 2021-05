Reisijad maha jätnud bussifirma käis linnaga kohut 

Nimelt laekus Narva linnale kohaliku elaniku märgukiri, kus avaldatakse rahulolematust Atko Bussiliinide teeninduse üle: kaebuse järgi sõitis liini nr 37 teenindav buss 23. juulil 2019. aastal kell 18.59 Energeetik-2 peatusest peatumata mööda, sama tegi liini nr 38 teenindav buss 24. juulil 2019 kell 19. Narva linnavalitsuse linnamajandusamet palus Atkol põhjendada, miks jätsid bussijuhid linnaelaniku kaebuses märgitud kordadel Energeetik-2 peatuse vahele ja reisijad peale võtmata. AS Atko Bussiliinid teatas, et 23. juulil liini nr 37 teenindanud bussijuhi selgituste järgi ei näinud ta kell 18.59 Energeetik-2 peatuses reisijaid, mistõttu ei pidanud vajalikuks peatuda. Bussijuhile on tehtud hoiatus, et samalaadse rikkumise kordumisel lõpetatakse temaga tööleping, märkis Atko. 24. juulil liini nr 38 teenindanud bussijuhi selgituste järgi peatus ta kell 19 Energeetik-2 peatuses liini nr 37 bussi järel, kõik reisijad sisenesid bussi nr 37. Mõlemad bussid jätkasid liikumist. Narva linnavalitsuse linnamajandusamet vähendas Atko Bussiliinidele makstavat toetussummat 200 euro võrra. Atko Bussiliinid esitas vaide, mis jäeti rahuldamata. Seepeale pöördus bussifirma Tartu halduskohtusse, et kohustada linna tasuma 200eurost toetussummat. Kohus jättis kaebuse rahuldamata.