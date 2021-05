Riigikogulase autorünnakuohver nõuab kahjuhüvitist  

Mul on haiged jalad, ütleb Daniel Rüütmann, kellele läinud esmaspäeval riigikogu ees paarikümne inimese osalusel toimunud meeleavaldusel Keskerakonna rahvasaadik Igor Kravtšenko otsa sõitis. Rüütmanni sõnul oli ta pärast otsasõitu haige, tal oli palavik. „Veenid said põrutada, lähiajal tuleb leida aeg, et vasoloogi juurde minna,“ räägib ta. Haiglas fikseeriti tal vigastus ja see info on politseini jõudnud. „Oleme suhelnud tema esindajaga, kes on lubanud politseile nüüd ka avalduse esitada,“ on öelnud Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse juht Hannes Kullamäe. Rüütmann ütleb, et avaldus on esitatud ja seal on kirjas nii moraalne kui füüsiline kahju.

„Eile (esmaspäeval, 3. mai) tööle liikudes müksasin autoga parklas politseinikuga tulises vaidluses olevat meesterahvast. See oli minust mõtlematu,“ on Kravtšenko Facebooki postituses kirjutanud. „Lubasin riigikogu ees juba pikemat aega toimuvatel aktsioonidel kahjuks enda üle võitu saada ja käitusin lubamatult. Kahetsen tehtut ja vabandan nii kodaniku kui ka oma fraktsiooni ja kõikide kolleegide ees.“ Rüütmann lisab, et Kravtšenko on talle ka hiljem helistanud. Keskerakonna juhid taunisid küll Kravtšenko tegu, kuid ei pidanud vajalikuks teda erakonnast välja arvata.