Pedofiilias kahtlustatava kojamehe juhtumis pöördusid politseisse kümned inimesed 

Põhja prefektuuri seksuaalkuritegude ja lastekaitse grupp on kinni pidanud 57aastase Andrese (pildil), keda kahtlustatakse laste seksuaalses väärkohtlemises. Andres on töötanud 30 aastat Tallinna vanalinna hariduskolleegiumis kojamehena. Vanalinna Hariduskolleegiumi asutaja ja kauaaegne juht Kersti Nigesen on öelnud, et Andres koolist vallandatud usalduse kaotuse tõttu ja viib praegu vahi all. „Tänaseks on meile helistanud kümneid inimesi, kes on jaganud informatsiooni lähemast või kaugemast ajast,“ ütleb Põhja prefektuuri seksuaalkuritegude ja lastekaitse grupi juhtivuurija Reimo Raivet Õhtulehele. „Oleme kõikidele politsei poole pöördunutele tänulikud, sest iga tähelepanek või kogemuse jagamine aitab menetlusele kaasa, aidates probleemi ulatust välja selgitada. Kellel on politseiga veel informatsiooni jagada, saab sellest teada anda Põhja prefektuuri seksuaalkuritegude ja lastekaitse grupi telefonil 612 5854.“