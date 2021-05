„SUHTEMINUTID“ | Tiit Trofimov: las mehel olla kõrvalsuhted, kui naine pole võimeline meest rahuldama 

Mehena näeb Trofimov tihti, et kui oled iseendaga rahul, siis sobib ka teine pool. Kui oled rahulolematu, häirib teise juures absoluutselt kõik.

Kui paar on väga pikalt koos olnud, ehk isegi vanemas eas, siis mehed võibolla isgi veel sooviks seksida, aga naistel isu väheneb. “Meestel on parem fantaasia. Kui isu on, ajagi end vaikselt tugitoolist püsti, pane hambad veeklaasi, mine vaikselt oma naise juurde ja tehtud – lähed “Vapraid ja ilusaid” edasi vaatama!” soovitab Trofimov.

Paljud naised on ka aktsepteerinud, et las mehel olla kõrvalsuhted, kui naine pole võimeline meest nii palju rahuldama, kui mees tahaks. “Ma arvan, et seal on tihti ka see, et lase mehel siis vahepeal käia kuskil. Asi ei ole võibolla isegi selles, vaid ta vajab energeetiliselt naisenergiaväljas olemist, see ei pruugi olla alati seks,” tõdeb Trofimov.

Ta arvab, et kui naine mehel seda lubab, on tegu väga teadliku naisega ning paariga, kes saavad omavahel kõigest rääkida.

Küpses eas kaob palju tabusid ja häbisid

Tänapäeval võtavad mehed, aga ka naised nooremaid partnereid. Mis noori küpsemas eas partneri juures võlub? Trofimovi sõnul on küpse naise puhul palju tabusid ja häbisid kadunud. Seksuaalsus on väga avatud, sest naine ise on avatud ega põe midagi, vaid naudib kõike, mis on. “See hakkabki mehi tõmbama,” selgitab Trofimov, mis noori mehi vanemate naiste puhul erutab. "Mida nooremad ollakse, seda rohkem on hirme, mõttemustreid. Seksi ajal koguaeg mõtled tühistele asjadele, vanusega inimesed muutuvadki ja see on äge."