„HOMMIKUSÖÖK STAARIGA“ | Juubilar Marika Tuusi teekond poliitikassse sai alguse tänu Eesti Eurovisioni võidule! 

Marika, kes sillutas sinu tee poliitikasse? Kas Heimar läks jälle ees ja sina järgi?

Me läksime ikka koos. Mul oli eelmine tähtis nulliga juubel ja see oli täpselt Eurovisioni lauluvõistluse õhtul, kui Eesti võitis. Sünnipäevale kutsutud rahvas oli koos ja hoos ning kuna see kõik oli nii vapustav, siis hakkas Heimar äkki rääkima, et me võiksime temaga koos poliitikasse minna.

Kas tead, et täpselt täna, 12. mail täitub 20 aastat Eesti Eurovisiooni võidust?

Jah, 20 aastat tagasi, täpselt sel õhtul, kui meie õuele saabus Eurovisioni võit, mida keegi ei suutnud uskuda, otsustasime meie Hemariga suures võidujoovastuses kandideerida Riigikokku.

Seega Eesti võit Eurovisionil oli sütikuks, et Marika ja Heimar poliitikasse sukeldusid? No ja kindlasti oli pisut ka napsu võetud ja nii need suured ideed sünnivad?

Kuidagi nii see mõte tekkis jah. Tegelikult mind ennast huvitas see, et kui ajakirjanik saab ainult näidata või kirjeldada probleemseid olukordi, siis parlament on koht, kus saab ka olulised teemad ära lahendada. Sa ei tee seda üksi, aga teistega koos on see tegelikult võimalik.

Miks just Keskerakond?

Just seepärast, et Keskerakond oli sotsiaalselt tundliku mõtlemisega ja midagi ei ole teha, mulle meeldis Edgar Savisaar. Ta käib meil siiani vahest Otepääl külas. Jah, ta oli mees suurte mõtete ja ideedega.

Kas ta polnud ka mihkel tinistama kauneid naisi?

Minuga ei oleks saanud seda juhtuda, me oleme temaga peaaegu ühevanused. Aga kui see ka nii on, siis on ju väga tore.