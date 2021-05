Juhtkiri | Noored silma eest ära? 

Nii pargivaht kui staadioniomanik kardavad, et muru ja inventar võidakse ära rikkuda, sestap on targem noored sealt eemal hoida. Häda võib aga olla ka siis, kui spetsiaalselt noorte jaoks ehitada rulapark, kuid seal aega veetvad noored ei meeldi ümberkaudsetele elanikele. Põhja-Tallinnas ongi linnaosavanem võtnud ümberkaudsete pensionäride kurtmisi kuulda ja kaalub abivalmilt rulaväljaku ärakolimist. Muidugi tahaks „korralikud“ inimesed, et tüütud teismelised oleks vaate- ja kuuldeulatusest eemal, aga kuhu nad küüditada? Mis aga juhtub, kui park ehitada silma alt ära, on näha Kalevi ujula kõrvale varjatud nurga taha ehitatud rulapargi näitel, mille sportijate käest võtsid mõnusa äraolemise kohana üle pätid ja joodikud.

Samas pole ju kellelegi saladus, et kui noorena liikumisharjumust ei teki, siis hiljem on noori arvuti tagant enam kui raske õue meelitada. Islandi jalgpalliimest võib küll vaimustuda, kuid selle kordamiseks tuleb maa esmalt katta staadionitega ja ka noored neile mängima saada. Kuidas aga nimetada praegust olukorda, kus ametlikult muretseme noorte vähese spordihuvi pärast, aga teise käega keeramine staadionivärava nende ees lukku? Kirsiks noorte diskrimineerimise tordil on muidugi huvihariduse raha poole võrra kärpimine Kaja Kallase eestvedamisel.