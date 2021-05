Lauri Leesi | Ei kujuta ette õpetajat, kes vaktsiini vastu laamendamas käib  

Lauri Leesi, õpetaja: Minu teada on meie kooli kõik õpetajad juba 2 süsti saanud. Ei kujuta ette õpetajat, kes Toompeal või Vabaduse väljakul vaktsiini vastu laamendamas käib. Kiirabis võib ju ehk selliseid ollagi, aga koolis õpetajate või üldse haritlaste hulgas küll mitte. Tean, et üks muusik käis Vabaduse väljakul laamendamas ja nüüd on tal endal, kuid ka kõigil teistel kunstiinimestel tema käitumise pärast ääretult piinlik. Minul samuti.