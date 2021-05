Koroonaajastu paradoks: rikkad veel jõukamad, vaesed vaesemad 

Kuigi Bezosel pole varem jahti olnud ja meresõitki on talle võõras, tellis ta Hollandi firmalt Oceanco vähemalt 500 miljonit dollarit maksva supermänguasja. See tuleb 127 meetrit pikk (13 meetri võrra pikem kui meie saarte vahet käivad parvlaevad). Purjesid sätivad õigesse asendisse arvutid – ei mingit köite ega blokkide süsteemi. Selle saatelaev valmib samuti hollandlaste juures, firmas Damen Yacht Support ja see on oma 75meetrise pikkusega seal ehitatuist suurim. Sellel on kopteriangaar ja suurtele kopteritele sobilik maandumisplats. Seda on eeskätt vaja 57aastase Bezose kallimal, telesaatejuhist kopteripiloodil Lauren Sachezel. Kuid ka peatne jahiomanik õppivat ajakirjanduse andmeil agaralt lendamist.