Advokaat | Tuleb välja, et mul on vähem õigusi kui teistel  

Harju maakohus määras mulle ja kahele vandeadvokaadile trahvi muu hulgas lugupidamatu käitumise tõttu kohtu suhtes. Nagu on ka seni meedias kõlanud, on Tallinna Sadama protsessis osalevad kaitsjad (mitte süüdistusfunktsiooni täitvad isikud) kohustatud hoiduma kohtu tegevuse kommenteerimisest meedias, sest ka seda peetakse kohtu suhtes lugupidamatuks käitumiseks. Samas keelab eelnevalt viidatud eetikakoodeksi punkt Eesti Advokatuuri eetikakoodeksist advokaati avaldamast kohtu tegevuse ebakohasest kriitikast.

Kuna Harju maakohtu määrus puudutas aga mind ennast, siis ei saa minu siinkirjutatut pidada kohtu kritiseerimiseks. Käsitlegem seda siis näiteks kui minu kommentaari meediale mind puudutavas kohtuasjas või minu avalikku vastulauset pea kõikides Eesti meediakanalites avaldatud kommentaaridele. Selliseid kommentaare on andnud enda kohta meediale nii mitmedki minu kliendid ja kaitsealused ning minu teistsuguseks kohtlemiseks puudub põhjus.

Alustuseks sean enda loo fookuse. Kohtu poolt määratud trahv ja selle otsuse vaidlustamiseks kasutatavad argumendid jäävad minu teada ning neid näeb kohus vastavas menetlusdokumendis. Mul on suur lugupidamine Eesti toimiva kohtusüsteemi vastu. Küll aga soovin juhtida tähelepanu kahele ühiskondlikult laiemat kõlapinda nõudvale nüansile – õigustloova akti mõjule ja vabadusele enda mõtteid sõnas ja kirjas avaldada. Ühesõnaga, põhiõigustele.

Esiteks – räägime reeglitest, mille järgi me ühiskonnana praegu toimima peame. Peaksid ju olema kõigile printsiibis ühesugused, eks? Siiski on terviseamet leidnud, et kohturuumides kehtivad teised reeglid kui kohtumajast väljaspool. Kohtusaalis võib ruumi täituvuse ja 2+2 reeglist irduda, sest kohtumajja sisenemisel kraaditakse osalisi, kohtuistungi ajal tehakse pause ning saalis töötab ventilatsioon. Kuidas see erineb näiteks kinoteatrist või mõnest suuremast restoranist, mis praegu kinni peab olema, ei tea. Ei tea ka terviseamet, sest nad pole selgitanud, kuidas erineb kohtumaja ventilatsioon kõigist teistest ventilatsioonisüsteemidest. Mulle tundub, et praegu peaksid kõikide restoranide, kaubanduskeskuste ja teatrite juhid küsima terviseametilt, miks nende puhul ei piisa vaid ventilatsioonist, kraadimisest ja külastamise ajapiirangutest.

Samal teemal veel - nagu kõik leheveergudelt lugeda saavad, on mul (ja kõigil teistel asjassepuutuvatel menetlusosalistel) kohustus kohtusse ilmuda hoolimata sellest, et riiklikul tasandil kehtestatud reeglid seda justkui ei luba. Tuleb välja, et „oht haigestuda“ on „abstraktne oht“ ehk siis oht, mis võib realiseeruda, aga ei pruugi. Juhin tähelepanu, et selline abstraktne oht on kõikjal väljaspool kohtumaja.

Ma ei naeruväärista seatud piiranguid ega pisenda kehtestatud meetmete olulisust. Seetõttu pean siiralt küsitavaks terviseameti volitusi kehtestada terve Eesti vabariigi peale üks kindel suletud piirkond, kus üldiselt kehtivad reeglid ei kehti ühelt poolt ja teiselt poolt tunnen päriselt muret enda elu ja tervise pärast, sest maakohus on leidnud, et oht menetlusosaliste elule ei kaalu üles võimalikku kulu viia kohtupidamine üle suurematesse ruumidesse.

Siinkohal siiski ilmselt rikun ka kohtu poolt seatud kohustust ja rõhutan, et ei mina ega Paul Keres ei ole keeldunud kohtuistungil osalemast ja menetlusega jätkamast. Kõik, mida me soovime, on see, et meile oleks tagatud enda töö tegemiseks ruumid, mis ei soodusta meie ega teiste osaliste tervise ohtuseadmist nii nagu vabariigi valitsuse määrus seda ka üldiselt ette näeb. Meile ei saa ette heita ka seda, et me virtuaalsel istungil osaleda ei taha.